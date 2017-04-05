首扛開幕戰 達比修勝投擦身

「你準備好了嗎？」達比修有生涯首次在大聯盟開幕戰擔任先發，球迷舉牌力挺。（美聯社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕達比修有生涯首次在大聯盟開幕戰擔任先發，勝投卻被牛棚搞掉，以3年6000萬美元從藍鳥「轉檯」的英卡納西恩，為新東家第一場出賽就轟出追平陽春彈，帶領印地安人以8：5逆轉勝。

此役是達比修在大聯盟第101場出賽，首次榮膺開幕戰先發，用98球投6.1局，因為保送多達5次，雖只挨4安含1轟，失分仍多達4分，內容差強人意，靠隊友歐多單場雙響掃回4分力挺，帶著5：4領先退場。

面對續投8局上的遊騎兵第2任投手布希，英卡納西恩於2好1壞後逮到曲球，敲出他對遊騎兵近9場的第6轟，「我們從不放棄，永遠都不會放棄，我們不會低頭示弱，永遠都會抬起頭繼續前進。」他說。

印地安人總教練法蘭柯納說：「這就是我們為何要把他找來的原因，他是好打者，相信會有更多好表現。」8局下後援1局的米勒說：「他不管什麼時候，都能把球打上觀眾席，我們會很享受這162場，有他能讓我們贏球。」

遊騎兵終結者砸鍋

遊騎兵9局上派終結者戴森護盤，僅投0.2局就挨4安丟3分，承擔敗投。反觀印地安人，4位牛棚投手共只挨2安無失分，聯手送出6Ｋ，後3局完全壓制對方攻勢。