開幕戰累計5轟 哈波現役之王

國民隊哈波生涯開幕戰累計5轟，現役球員最多。（法新社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕國民外野手哈波6局下的陽春彈，不僅讓自己名留青史，也打開球隊得分大門，配合「新同學」林德7局下代打轟出致勝2分彈，國民在開幕戰以4：2逆轉勝馬林魚，總教練貝克卻把林德與林書豪搞混。

面對從皇家轉來馬林魚的老將沃奎茲，國民前5局僅有4安卻吞6Ｋ，6局下馬林魚派牛棚接手，竟讓戰局丕變，哈波於1出局後纏鬥到第6球，一棒為國民破蛋，生涯在開幕戰累計第5轟，既是現役球員最多，也是大聯盟史上25歲前在開幕戰敲5轟的第1人。

林德於7局下2出局後代打先發投手史崔斯柏格，在2壞球後轟出2分彈，33歲的他於春訓開始前加盟國民，今年在大聯盟是第12年，轉隊後首次打擊就建大功，獲得全場觀眾起立鼓掌喝采，「這是我的第一次，出現時機再好不過了。」他笑說。

盛讚林書豪 國民教頭搞混

記錯球員名字不是新聞的貝克，賽後盛讚「林書豪」那一棒非常重要，媒體還在想國民的「Jeremy」是哪位，貝克馬上更正「我說的是Lind啦，我一直叫他Jeremy，我又想到籃球去了」；史崔斯柏格拜林德的驚天一棒，以7局失2分的優質先發拿下勝投。

為國民攻下前3分的這2轟都出自左打，讓馬林魚開季牛棚不帶左投的決定再次引發質疑，總教練馬丁利說：「如果有左投可用，我當然會想帶，我看過別隊不帶左投。他們有幾個不錯的左打，我們栽在其中2個。」