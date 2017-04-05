挑戰判決成功 大都會一舉破敵

佛羅雷斯搶攻本壘被判出局，大都會隊提出挑戰成功而先馳得點。（法新社）

〔記者吳清正／綜合外電報導〕大都會隊在幸運第7局挑戰判決成功，開啟連得6分的大局，就以6：0擊敗勇士隊。

在大都會隊花旗球場史上第2多的44384名球迷觀戰下，雙方先發投手辛德加德和德黑蘭都投6局無失分，7局下大都會隊佛羅雷斯靠著卡布雷拉的一壘打搶攻本壘，主審凱洛格判出局，大都會隊提出挑戰成功而先馳得點，佛羅雷斯說：「我知道我安全回壘。」

挑戰判決成功後氣勢都在大都會隊這邊，緊接著四壞球、高飛犧牲打、再2個保送，杜達擊出3分打點二壘打，大都會隊這一局連打11人次攻下6分，勇士隊換了4個投手才拿到3個出局數。

辛德加德只被擊出5支安打，投出7次三振，沒有四壞球，第6局他右手中指破皮流血，仍把這一局投完才退場，隊友都相信他不會因此跳過下一場先發，捕手李維拉說：「我不認為這會對他造成任何困擾，他是一上場就為球隊毫無保留的人。」

辛德加德前幾局封印他可以達到100英里（160.9公里）的四縫線速球，改以伸卡球為主，最快達到99.3英里（159.8公里），滑球也投到94英里（151.2公里）。