打養生網球 費爸棄紅土賽季

費德爾打算再度休兵。（資料照，今日美國）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「養生網球」奏效，逆天回春的費德爾打算再度休兵，待不擅長的紅土賽季過後，才全心投入拿手的溫布頓草地，挑戰史上最多第19座大滿貫男單冠軍。

費爸開季19勝1負，橫掃澳網大滿貫，外加印地安泉、邁阿密「陽光雙金」，近況好得令人吃驚，更證明去年下半季「養生策略」奏效。只是硬地賽季暫告段落，這2個月他可能又閉關調整，僅象徵性參與法網，畢竟瑞士老將今年8月就滿36歲，體能與精力只能用在刀口上，「重質不重量」專打有把握的仗，「我得充分休息，這是保護措施。對上年紀的選手來說，保持健康其實比贏球還難。」

寶刀未老的費德爾，重出江湖只花短短3個月，世界男單排名已從17名竄升回第4，捷報頻傳讓曾「在位」長達302週的前球王大受鼓舞，更決定跳過紅土，直接鎖定豪奪7冠的溫網草地，做為下個主戰場，「我不再是24歲，必須有所取捨。」衡量10多年來法網只掄元一回，去年甚至還放棄，如今費爸也無心戀戰，，或許直到6月綠草如茵，球迷才能見識其單手反拍的身影。

雙詹再合體 今戰綠土

至於WTA罕見綠土球場的查爾斯頓女網，已於美國南卡羅來納州開打，上週邁阿密大賽爆冷封后的「英國一姊」孔塔，榮膺女單第2種子卻因傷退出；至於詹家姊妹則重新合體，詹詠然／詹皓晴短暫拆夥2個月後，該站名列女雙第3種子，台灣時間今上午約9時首戰德國葛羅菲德／捷克佩謝克，雙詹力爭開胡晉級8強。