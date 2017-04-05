NCAA大學男籃錦標賽》喬丹母校北卡 逆襲摘第6冠

北卡羅萊納大學摘下王座後，全隊開心大合照。（法新社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕美國NCAA大學男籃錦標賽3月瘋延續至昨進入最後高潮，隊史首度挑戰決賽的岡薩加大學打了近整場好球，最後1分多鐘卻擋不住逆襲，由「飛人」喬丹的母校北卡羅萊納大學以71：65帶走勝利，拿下隊史第6冠。

岡薩加大學輸在最後1分鐘

歐巴馬押對寶了

這場頂尖對決，由西區第一種子岡薩加大學對抗南區第一種子北卡羅萊納大學，但雙方數據落差不小，除了北卡已是第11次挑戰冠軍，遠優於岡薩加的1次，岡薩加隊史在NCAA碰上第一種子的球隊，過去戰績是0勝7敗，名列各隊倒數第二。

岡薩加此役上半場以35：32小占上風，但易籃後旋即被打出一波0：8攻勢，北卡也在哨響前1分40秒，靠著前鋒傑克森上籃製造犯規的「三分打」，取得66：65領先後，就未再陷入落後，避免重演去年決賽遭到維拉諾瓦大學絕殺的命運。

擺脫惡名的還有美國前總統歐巴馬，他兩屆任內只在2009年猜中北卡奪冠，之後連續7年預測封王球隊，連決賽都打不進去，今年儘管他已卸任，仍再度押寶北卡，終於不再「摃龜」；不過，這項總統預測NCAA冠軍的傳統，2月時遭川普婉拒。

岡薩加大學儘管非傳統強校，但本季至決賽前，他們打出37勝1敗，只要再1勝就能追平NCAA球隊單季最多勝紀錄，無奈還是功敗垂成；值得一提的是，他們的球員組成宛如聯合國，除了來自波蘭、丹麥、法國、美國及加拿大，曾來台參加瓊斯盃的日本混血兒八村壘也在陣中，不過他決賽未登場。