收視人數近億 第二輪就遠勝NBA

NCAA電視台平均收視人數創近24年來新高。圖為北卡羅萊納大學對戰岡薩加大學。（法新社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕NCAA三月有多瘋？根據NCAA官網報導，截至地區決賽，電視台平均收視人數是980萬人，為近24年來新高；如果包括各大電視網及串流平台，總收視人數已累計8800萬人次，隨著戰況推進，光是準決賽，總收視人數又增加520萬人次。

值得一提的是，隨著新媒體日新月異，越來越多人透過臉書、推特等社交媒體討論賽事。據統計，截至地區決賽時，共有5350萬次的觸及數，較去年增加75％；到了準決賽時更瘋狂，已累計超過6300萬次觸及數，較去年增加79％。

這波熱潮也擠壓到NBA的收看意願，以尼爾森公司在3月19日的調查報告為例，當時NCAA錦標賽才進行到第2輪，平均收視人數已達到547萬人，但同時段騎士對快艇的比賽，平均收視人數為171萬人。