貝瑞奪最佳球員 可惜NBA選秀行情不佳

華盛頓大學後衛佛爾茲（右）被看好是選秀狀元郎。（法新社資料照）

〔記者林宗偉／綜合報導〕北卡大奪隊史第6冠後，拿下全場最高22分的貝瑞（Joel Berry II）被選為最傑出球員（Most Outstanding Person），他也是NCAA第7位連兩年在決賽轟下超過20分的好手。只是，這些數據沒加分，美國NBA選秀預測網站DraftExpress上，他僅排在第91名。

美國NBA選秀預測，本屆NCAA最傑出球員貝瑞，目前僅排名在第91。（法新社）

在NCAA拿下最傑出球員，不一定就是最佳的NBA敲門磚，去年奪此殊榮的維拉諾瓦大學控衛亞克迪亞康諾，同樣就在選秀會上落寞而去，身材條件只有183公分、88公斤的貝瑞，並非特例。

3月瘋缺席

華盛頓大學佛爾茲是潛力股

6月22日，NBA將展開選秀會。事實上，本屆NCAA的決賽組合，星光並不亮眼，包括DraftExpress、Bleacher Report等運動網站，都未將岡薩加、北卡的選手排在前10順位，唯一擠進前20名的，只有北卡前鋒傑克森。

最被看好當狀元郎的潛力股，反倒是今年連3月瘋都未能參與的華盛頓大學19歲後衛佛爾茲（Markelle Fultz），193公分的他，大一場均就能繳出23.2分、5.9助攻、5.7籃板全能表現。

洛杉磯加州大學的菜鳥波爾（Lonzo Ball），同樣是掄元熱門人選，198公分的他，本季場均能砍14.6分、7.6助攻、6籃板，優異的傳球天分，更被美媒CBS盛讚是下一個奇德。