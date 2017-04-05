快樂獅 賞悍將6連敗

富邦悍將開季2連勝後，目前卻陷入連敗泥沼。（記者黃志源攝）

主場開幕戰 奪下4連勝

陳傑憲全場4打數2安打1打點，獲選單場MVP。 （記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕「氣氛好，連勝就會出來！」統一獅昨在主場開幕戰以9：5擊敗富邦悍將、拿下4連勝，代總教練黃甘霖歸功於球隊團結一條心，不但讓富邦吞下6連敗，也終止對戰跨季5連敗。

鄭鎧文（左）轟出3分砲，開季至今5支「安打」都是全壘打。 （記者黃志源攝）

昨賽前，兩隊近況就有明顯落差，悍將受林哲瑄臉書風波和投手傷兵影響，處於連敗低潮，林哲瑄和林益全相繼請全隊喝「打氣咖啡」，副領隊陳金鋒昨也到場關心；獅隊則打出連勝士氣，賽前還幫4月壽星郭俊佑吹蛋糕。

陳傑憲連9打席上壘MVP

獅隊開路先鋒陳傑憲首打席就靠保送上壘，也跑回第1分，2、4局都安打上壘，連同前一場已連9打席上壘。獅隊在2、4局各得2分和6分，前4局打完以9：1領先，奠定勝利，陳傑憲也獲選單場MVP。

「其實我在雙重戰（2日）第1場的狀況很不好，總教練叫我好好休息，我當時還回：『等我休息好了，你就知道了。』」結果陳傑憲休息過後，找回揮棒動作，在雙重戰第2場3打數3安打，還獲得3次保送，6次打擊都上壘，手感延續到昨役。相較去年球隊氣氛，陳傑憲表示，不知是已經熟悉團隊，還是教練團改組的關係，「今年教練團給我們很正向的感覺，也不會有太大的壓力，球隊氣氛真的很好。」

鄭鎧文介意盲砲封號

擔任5棒右外野手的鄭鎧文在4局轟出3分砲、本季第5轟，也追平1993年洋將哥雅開季最少打數（24打數）轟出5發全壘打的紀錄；鄭鎧文受訪時的第1句話卻是：「還是沒有安打啊！」因為他開季至今5支「安打」都是全壘打，也讓隊友虧他：「『首安』還沒出現耶！」

儘管暫居聯盟全壘打王，鄭鎧文仍介意網友給他的「盲砲」封號，認為昨仍吞下一次三振，未來還有進步空間。