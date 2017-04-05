經典賽症候群 力猛開季2連敗

悍將先發投手力猛只投3.1局就失8分退場。（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕富邦悍將苦吞6連敗，總教練葉君璋賽前就對處於「經典賽症候群」的力猛有些傷腦筋，結果他昨只投3.1局就失8分吞敗，開季2場先發都吞敗；拿下單場MVP的獅隊陳傑憲則說，力猛這場的控球確實不太好。

悍將開季二連勝後，目前卻陷入連敗泥沼，其中還發生林哲瑄在臉書發文暗諷隊友林益全守備不積極的風波。「雙林」已握手言和，且昨役3棒林哲瑄、4棒林益全在4、6局接連上壘後，都讓球隊得分。

只是投手仍是悍將最大罩門，葉總就說，「打擊和投手要合體才有辦法，不能有一方面不好。」在投手部分，已將右肩不適的林晨樺降至二軍，羅華韋和去年狀況差太多，也仍在調整，腹肌拉傷的王牌羅力則還要看昨天牛棚狀況，最快週日可歸隊先發。

開季少了可吃6、7局的羅力，力猛又因代表加拿大參加經典賽，出現體力不繼的問題，都讓葉總傷神。「力猛在加拿大是擔任中繼投手，調回先發投手仍需要時間。」另外葉總也擔心黃勝雄會受到經典賽的影響，左手隨時會出現不適的狀況。

此外，今年中職一、二軍升降天數從7天變10天，也讓葉總還在適應，「以前先發投手投完，就可以放下二軍，拉牛棚投手上來，但現在規則改變，我還在拿捏。」