A-Lin旺夫旺票房 台南球場暌違3年盛況

中職主場開幕戰比較

〔記者倪婉君／台南報導〕在「蔗嫂」A-Lin開唱加持下，統一獅主場開幕戰昨衝出8188人佳績，雖居今年4隊開幕戰之末，但已是自2013年9月28日以來的台南球場最高票房，也沒有白費「蔗總」黃甘霖的大力促成。

A-Lin擔任統一獅台南主場開幕戰開唱貴賓，老公也是統一獅代總教練黃甘霖獻上擁抱。（記者黃志源攝）

開幕戰開唱吸票8188人

統一獅主場開幕戰，球迷開賽前早已聚集在場外。（記者黃志源攝）

獅隊去年平均主場人數4475人居第3，蔗總說，「我常跟球員說，一定要有親和力，我們的球迷不多，就要親切一點，邀他們一起來看球。」像這次邀A-Lin當嘉賓，就是蔗總的想法，「必須早點跟她講，不然我老婆的行程都排滿了。」

上季台南最高僅6249人

A-Lin獻唱兩首歌時，蔗總只安靜在休息室內觀看，後來送上鮮花及跟他背號一樣的53號球衣給妻子。A-Lin希望今年家裡能有一座總冠軍，蔗總昨則先將主場開幕戰的勝利送給妻子。

在「婦唱夫領軍」下，獅隊主場開出破8千人紅盤，比去年一整季台南主場單場最高的6249人高，也是自2013年9月28日8196人後的最高票房；這是獅隊第18次將開季主場排在台南，也是1997年以來的台南最高票房。

和其他3隊相比，獅隊雖居末，但在球場斥資1100萬改裝過後，逾8千人的開幕戰票房已讓球團滿意。蔗總賽後透露，他跟A-Lin說辛苦了，也希望更多球迷能來看球。