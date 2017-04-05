蝦、全男子漢的承諾 牛爸保證沒事了

南英教頭陳献榮手拿子弟兵林哲瑄送的球帽和林益全送的毛巾禮物。 （記者倪婉君攝）

拿著林哲瑄、林益全分別送的禮物，南英教頭陳献榮昨天掛保證：「兩人當我的面握手，跟我保證說沒事了。」

林哲瑄是小林益全3屆的南英學弟，這次在臉書粉絲團發文暗諷林益全守備不積極 ，引發軒然大波。雖然林哲瑄已刪除貼文，富邦球團也不再針對此事發言，但身為南英大家長，陳献榮昨賽前特地到休息室關心。

「其實我很清楚林哲瑄的個性，他就是完美主義者，以前在高中時，也會罵隊友為什麼不撲下去。」陳献榮認為林哲瑄是求好心切，但他不清楚林益全的左肩有傷，就在臉書上衝動發文，確實不對，「但事情已經發生，就應該好好檢討、解決。」陳献榮說。

包括胡金龍、吳宗峻和張耿豪等南英校友都在旁見證，陳献榮認為心結解開就好，認真打球最重要。此外，陳献榮也特別帶了花生糖等甜點，希望富邦球員吃了之後能夠甜蜜、和諧。

（記者倪婉君）