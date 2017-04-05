過半球員流感 兄弟5連戰好拚

羅曼（資料照）

〔記者林宥辰／綜合報導〕統一獅、富邦悍將今休兵，中信兄弟則要作客Lamigo桃猿隊主場，兩軍今起都是5連戰，中信兄弟全隊過半數球員都「中鏢」流感，5連勝的桃猿隊則是投打戰力值得關注。

桃猿、兄弟今交手，猿隊推出洋投道恩斯迎戰兄弟本土王牌鄭凱文，道恩斯去年還披統一獅戰袍，面對中職隊伍中最棘手的就是中信兄弟，面對兄弟5場先發一勝難求、防禦率達9.53。兄弟鄭凱文去年對其他3隊表現落差不大，對猿隊防禦率4.86，本季初先發對富邦則繳出7局無失分好投。

羅曼今抵台 週末登板未知數

相較5連勝、暫居龍頭的桃猿隊，中信兄弟因流行性感冒肆虐，球隊戰力打折，加上洋投艾迪頓被韓職樂天挖角，上週少了一位先發投手，雙重賽晚場前一天一度難以公布先發，最後交給林煜清扛下，上週末也吞下3連敗。

艾迪頓離隊，中信緊急找了羅曼回鍋，羅曼是今年經典賽波多黎各國手，和兄弟達成加盟協議後，原本本週一就要抵台，但時程延到昨天，又因班機延誤預計今天才抵台，能否本週末就先發登板仍未得而知。

猿隊近期5連勝，投手調度方面，前7戰中僅用上3位洋投賽格威、史博威、道恩斯和本土左投王溢正，熱身賽期間表定的第5號先發林樺慶尚未出賽，本週猿隊賽程擁擠，林樺慶很可能伺機而動，他3月28日曾在二軍對兄弟投6局失6分，但生涯面對本週對手兄弟、統一，防禦率各是3.38、4.38，都較生涯4.78好一些。

猿也5連戰 林樺慶待命出擊

猿隊本季請來前洋砲貝茲客座指導，球員們也多半都歷經完整春訓，開季以來長打率5成聯盟最佳，貝茲昨離台，談到猿隊絕佳的團隊氣氛和不少有天分的年輕打者，他也說會再利用網路和猿隊打者們聯繫。