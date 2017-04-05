《NBA夯話題》季末倒數卡位戰 東西霸主誰屬？

衛冕軍騎士隊陷入低潮，東部龍頭遭塞爾提克篡位。（法新社檔案照）

NBA例行賽接近尾聲，各隊僅剩下5到6場賽事，球迷津津樂道的三大話題，包括最終年度MVP屬誰？季後賽卡位哪隊出線？上季東西霸主勇士和騎士是否能完成霸業？所有答案也都將呼之欲出。

勇士隊週日對上鵜鶘隊，杜蘭特恢復狀況好，有望歸隊。（今日美國檔案照）

騎士陷低潮 KD週日強勢回歸

〔記者廖聿偉／綜合報導〕上季爭冠失利的勇士近況火燙，自3月12日吞下3連敗後逆勢反彈，拉出十一連勝的高潮，拉開與西部第二名的馬刺達3.5場勝差；反觀衛冕軍騎士近兩個月陷入嚴重低潮，東部龍頭遭塞爾提克篡位，目前仍落後半場勝差。根據《ESPN》最新戰力排名，騎士竟掉到聯盟第七，衛冕之路坎坷。

杜蘭特於三月初膝蓋韌帶扭傷前留下場均25.3分、8.2個籃板和4.6次助攻，是陣中的得分、籃板雙冠王，他傷後勇士一度陷入掙扎，7戰吞下5敗，所幸柯瑞很快接棒得分重任，十一連勝期間有七戰單場得分突破25分大關，重拾昔日MVP身手，而杜蘭特即將於週日出戰鵜鶘復出，球隊如何整合再度考驗主帥柯爾。

杜蘭特復出首戰將重返先發行列，柯爾表示，杜蘭特狀態恢復良好，已達到比賽階段，希望例行賽尾聲能盡快融入團隊，但仍會控管他的上場時間，全力備戰季後賽。

衛冕軍騎士陷入自2014年「大帝」詹姆斯重返克利夫蘭的最大低潮，三月份僅拿下7勝10敗，是詹姆斯自新人球季後，生涯首度單月球隊吞下超過10敗的紀錄，本季他場均轟下26.3分，命中率54%，都是近三季最佳，但球隊戰績卻持續下探，也讓詹姆斯多次要求全隊開會，急於找出病因。

騎士未來賽程艱困，今起面臨四天三戰的賽程，並於連續出賽的第二戰在客場碰上東部第一的塞爾提克，主控厄文坦言，「球隊目前處境很艱辛，但我們必須設法克服，不能繼續向下沉淪，這是全隊的共識。」