《NBA夯話題》場均大三元 ESPN看好魏少奪MVP

火箭隊哈登（法新社檔案照）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕年度最有價值球員爭奪戰最後倒數，四位熱門人選中的馬刺雷納德和騎士詹姆斯幾乎出局，美媒《ESPN》昨邀請72名記者和專欄作家進行票選，雷霆魏斯布魯克和哈登各拿36張選票，兩人本季繳出神鬼數據，都將球隊帶進季後賽，但在「誰最該獲得MVP」票選，則由魏少拿下49％的票，擊敗哈登的33%，而《ESPN》MVP預測已連四年命中。

雷霆隊魏斯布魯克（今日美國檔案照）

魏斯布魯克本季場均31.9分、10.6籃板和10.4助攻，只要在剩餘6戰維持水平，就有望成為繼傳奇球星「大O」羅伯森後，史上第二位整季場均大三元的球員。不僅如此，魏少本季已寫下40次大三元，剩餘6場比賽，只要再2次便能成為史上單季拿下最多大三元的怪物。

雷霆戰績遠不及火箭，但美媒認為，魏斯布魯克本季的數據已達到不可思議的境界，幾乎是靠一人之力，將雷霆帶入季後賽，若成遺珠之憾，恐將引發不少質疑。

相較於上季毫無意外地由勇士柯瑞全票當選，本季競爭格外激烈，哈登轉任控衛帶領火箭拿下52勝25敗，戰績高居西部第三，本季場均得29.2分、11.2助攻和8.1籃板，還獲得10.8個罰球，各項數據皆是全隊之冠；但近期受到感冒和手傷影響表現下滑，季末有可能輪休，恐成為競爭的劣勢。