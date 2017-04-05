《NBA夯話題》拓荒者要保老8 東部5隊隨時翻盤

拓荒者隊里拉德（左）獲3月MVP。（美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕適逢NCAA美國大學男籃冠軍戰，NBA昨僅一場賽事，全力捍衛例行賽老八的拓荒者踢到鐵板，最終109：110不敵灰狼，終止六連勝，領先西部第9的金塊僅剩下1.5場勝差。

東西部晉八卡位戰（記者廖聿偉製表）

里拉德絕殺失手 6連勝止步

拓荒者里拉德昨攻下全隊最高25分，無奈終場最後一擊失手，錯失絕殺當英雄的機會，但此役投進3記三分彈，生涯第三個球季三分球轟破200大關，成為隊史第一人。

拓荒者仍在西部季後賽競爭中，暫居有利位置，三月份打出13勝3敗的成績，功臣里拉德單月場均貢獻29.1分、6助攻和4.4籃板，有8場比賽得分飆破30大關，獲選單月MVP，一舉助隊逆轉劣勢，超越金塊躍升西部第8。

東部季後賽卡位激烈，第7名的公牛僅領先第11名的活塞3場勝差，其中暫居第10的黃蜂近況佳，近10戰拿下7勝，和熱火、溜馬僅有1場勝差。黃蜂明早台灣時間7點將對決熱火，勝負左右季後賽門票屬誰。

3月初還穩居東部前八的活塞，近11戰吞下9敗，得分火力下滑成主因，11戰中僅有2戰得分破百，主帥范岡迪坦言，近期球隊陷入低潮，其中對上熱火和籃網遭絕殺，碰上公鹿戰至延長賽輸球，對士氣影響極大。

暫居第8的熱火則是大黑馬，本季當家球星魏德和波許相繼離隊，季初受傷兵影響，開季僅打出11勝30敗的成績，一度排名東部倒數第3，但進入1月中旬，球隊脫胎換骨，期間拉出聯盟最長的13連勝，至今繳出26勝10敗的佳績，但未來5戰有4場要碰上東部戰績排名前四的球隊，晉級仍有變數。