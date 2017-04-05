球后出征頂超 爭大馬站第二冠

球后戴資穎休息3週後，出征大馬站頂超賽。（法新社檔案照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界羽球球后戴資穎經3週休息，預計今天下午3點40分於馬來西亞頂級超級系列賽女單首輪亮相，尋求個人生涯在此地的第2座冠軍，而近況不錯的男單一哥周天成也將出賽。

戴資穎在3月贏得歷史最悠久全英公開賽后冠後，選擇在台灣閉關練球，直到2日才搭機前往馬國，備戰她本季第二站賽事。她在2013年曾於馬國站封后，去年則在決賽不敵泰國依瑟儂，屈居亞軍。

戴資穎昨前往球場適應場地，也在臉書上PO手露青筋照，她搞笑表示，真心覺得這些青筋，到底是怎麼一回事，並向她最堅強的後盾穎迷們說聲早安。

戴資穎首輪對手為世界第61的印尼米娜姬，雙方生涯僅在去年香港超級賽交手過，小戴以2：1逆轉勝出，球后若能順利過關，有望在16強與白馭珀上演「台灣內戰」。

世界第9的周天成今年先在德國大獎賽稱王，全英公開賽更創生涯最佳成績，殺入4強賽，上週在印度超級賽鍍銀，本季狀況不錯。

周天成今早10點將遭遇丹麥老將胡廷維斯，雙方上週在印度站8強賽交鋒，小天以直落二取勝。周天成原本預期在次輪得強碰丹麥名將約根森，但丹麥人昨已宣布退賽，小天得把握機會連闖兩關，8強可能會與中國好手林丹過招。