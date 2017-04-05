明年採新制 大馬頂超賽畫句點

馬來西亞頂級超級系列賽

馬來西亞羽球公開賽邁入第62屆，本屆比賽地點將從馬國首都吉隆坡移師至古晉。馬國站於1937年開始舉辦，於2007年先升格成超級賽，2014年又升等成頂級超級系列賽，與全英、印尼、丹麥與中國，成為國際羽壇五大頂超賽。

不過，世界羽聯明年將採新賽事體制，按級別與總獎金共分一至六級，未來馬國站的總獎金將從60萬美元（約1815萬台幣）提高至70萬美元（約2118萬台幣），但賽事級別改為第三級，等同現今超級賽等級，本屆成末代頂超賽。

世界球王「大馬拿督」李宗偉至今在家鄉父老前，共收下11座男單冠軍，並在2008年到2014年締造七連霸，唯2015年因禁藥事件，遭世界羽聯禁賽，無緣完成衛冕，但他去年隨即搶回冠軍。

至於台灣選手的部分，戴資穎在2013年女單稱后，而曾居世界男雙第三的李勝木／方介民則在2012年摘冠。（記者林岳甫）