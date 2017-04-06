籃網「甩尾」 豪哥23分鐘砍16分

林書豪（左）繳出16分、7助攻，助籃網拿下3連勝。（美聯社）

籃網本季首度3連勝

〔記者廖聿偉／綜合報導〕聯盟戰績墊底的籃網例行賽拉尾盤，林書豪昨僅上陣23分鐘，但高效率攻下16分、7助攻，全隊火力全開，8人得分上雙，飆進16記三分彈，終場141：118大勝七六人，驚喜收下本季首次3連勝。

籃網戰績雖不佳，但攻擊火力兇猛，賽前場均105.7分排名東部第五，昨半場就轟下81分，追平本季半場最多得分紀錄；此役籃網眾將手風奇順，團隊命中率高達64%，是32年來首見。

籃網3節打完已取得34分大幅領先，比賽提早進入垃圾時間，林書豪、羅培茲等主力球員末節樂當啦啦隊，主帥亞特金森則大讚，「球隊的進步讓人滿意，羅培茲和林書豪扮演攻勢火車頭，帶領隊友聯手出擊，收到很好的效果。」

七六人此役潰不成軍，全隊僅盧瓦屋—卡貝洛特攻下19分表現正常，團隊防守則猶如紙糊，遭失分141分也是隊史近24年來最慘。