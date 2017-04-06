大聯盟日投落難週 僅42歲的風光

上原浩治（美聯社）

辭經典賽衝開季 4先發3敗

〔記者羅志朋／綜合報導〕今年大聯盟開季儼然成了日籍強投落難週！昨水手岩隈久志和道奇前田健太先發皆吞敗，連同之前先發登板的洋基田中將大和遊騎兵達比修有，「日投F4」一勝難求，合計3敗。

為了專心備戰大聯盟新球季，日投F4都辭退經典賽國家隊徵召，日前田中對光芒先發2.2局失7分吞敗，達比修對印地安人先發6.1局失4分，無關勝敗，兩人都無法在球隊開幕戰取勝。

昨岩隈對太空人先發6局被敲4安，挨了麥肯和岡薩雷茲陽春砲，全場就只失這2分，投球內容不俗，無奈打線熄火，最終水手就以1：2落敗，岩隈承擔敗投。

再過一個禮拜將滿36歲的岩隈，上季四縫線直球均速僅88.5英里（約142.3公里），二縫線直球均速為87.7英里（約141.1公里），皆為旅美時期最低，今年春訓岩隈先發6場，防禦率高達7.13，17.2局投出8次四壞保送，壓制力和控球皆浮現危機。

不過，開季首度先發登板岩隈就用優質先發一掃眾人疑慮，水手總教練瑟維斯表示，先前很多人對岩隈投球能力有所質疑，但那是在春訓，他是很職業的，已做好準備迎接新球季。

另外，前田對教士先發5局被敲6安，失3分都是責失吞敗，道奇0：4遭完封，前田說，「這是我今年首次先發，坦白說有點緊張，我投球應該更具侵略性並試著掌控比賽，可惜沒做好。」

岩隈久志（法新社）

上原小熊初登板 中繼成功

今年從紅襪轉戰小熊的上原浩治，昨對紅雀投1局讓對手三上三下，收下中繼成功，剛過42歲生日的上原依舊寶刀未老。

前田健太（法新社）

達比修有（資料照）

田中將大（資料照）