牢記鋒哥的話 林承飛拚就對了

林泓育（左）10局下一壘方向滾地球造成兄弟再見失誤，林承飛（右）跑回致勝分，兩人興奮地一起慶祝。（記者林正堃攝）

〔記者郭羿婕／桃園報導〕桃猿小將林承飛今年獲得加薪肯定，從去年7萬增為16萬元，他不把調薪視為壓力，凡事只求盡力，前輩陳金鋒的叮嚀他牢記在心。

林承飛8日才要滿20歲，去年已有生涯首個完整球季，還抱回最佳9人游擊手，今年繼續固守游擊，再拚金手套獎。

林承飛努力的方向很明確，但他認為，如果一直想著要追求，反而無法做好當下，「在場上要想辦法做自己，陳大哥（陳金鋒）也講過，不管結果如何，盡力去做就好。」

林承飛去年出賽多達97場，今年當然希望能在一軍全勤，但同樣不設限，「在健康狀況下做到最好，這樣就好。」他說，目標是為了盡力追求更好的成績、做想做的事，也希望自己的游擊防守能令隊友安心。

迎接第2個完整球季，林承飛春訓嘗試給自己更多功課，再看今年比賽情況，作為明年訓練參考；季前打台日對抗賽也有收穫，不僅在場邊觀察日本隊選手，多看多學，也備感榮幸能參與如此高張力的比賽，回台可用更輕鬆的心態應戰。