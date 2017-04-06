老兄弟羅曼 最快週日登板

羅曼（資料照）

〔記者郭羿婕／桃園報導〕兄弟洋投少了艾迪頓，找來前象隊奪冠成員羅曼，38歲羅曼預定今隨一軍到桃園球場練習，正好是他前東家猿隊的主場；若狀況許可，最快週日上場比賽。

兄弟前次奪總冠軍已是2010年，當時羅曼也在陣中，且該年起連兩季都拿雙位數勝投，去年則效力桃猿。羅曼投完經典賽後再披黃衫，昨早抵台後，教頭史耐德希望就近觀察狀況，安排他今赴球場，確認他做了哪些準備，才會進一步安排。

兄弟昨由鄭凱文先發，今起4戰輪值也大致底定，史總表示，今晚再戰猿隊將交給肯恩、週六排定伍鐸，週五、日可能推出江忠城和林煜清；不過，若羅曼狀況可比賽，週日有機會上陣。

經典賽期間，史耐德看遍所有比賽，對羅曼也有印象，史總說：「羅曼有很多伸卡球和滑球，已非靠球速壓制的投手，但在中職有過幾年經驗，是他很重要的能力。」

兄弟苦吞4連敗，史總認為，目前戰績無法反映球隊真正實力，一部分也是因為有不少選手感冒；昨天賽前包括蔣智賢、王勝偉等人都還戴著口罩，盼能儘快擺脫病毒。