殷仔週六亮相 後援爆棚力挺
2017/04/06 06:00
陳偉殷（資料照）
首戰大都會 塞砲是威脅
〔記者林宥辰／綜合報導〕馬林魚隊昨天無比賽，今天對國民系列戰，然後作客紐約迎戰大都會隊，今、明兩天馬林魚隊先發投手分別是史崔利、柯勒，陳偉殷則安排在台灣時間8日早上7點，對大都會系列戰首戰先發。
陳偉殷去年曾面對大都會繳出7局失1分好投，拿下去年5勝中其中1勝，生涯也就只面對大都會這麼一次，大都會陣中古巴籍重砲塞斯佩德斯、內野手雷耶斯生涯面對陳偉殷打得最好，兩人分別繳出0.313、0.333打擊率，塞斯佩德斯還敲過1轟。
牛棚達8人 就是沒左投
陳偉殷去年面臨傷勢等低潮，雖身為左投，但數據顯示他面對左打者壓制力反而不如右打者，被打擊率達0.325，但客場防禦率4.48優於主場5.49，週六作客大都會花旗球場，陳偉殷要拚本季首勝。
馬林魚隊去年球季末痛失船難過世的王牌費南德茲，今年除補進沃奎茲、史崔利以外，球團也花不少心思補強牛棚，後援陣容中有齊格勒、田澤純一等新同學助陣，新的牛棚陣容多達8人，不乏各種球風的投手，但就是沒有左投，本季首戰菲爾普斯就挨了哈波、林德各1轟，但賽後總教練馬丁利仍對菲爾普斯在內的牛棚深具信心。
牛棚人多，代表板凳野手人數變少，大聯盟官網就有媒體指出，馬林魚目前僅4位替補野手的陣容，要維持一整季並不容易，先發投手需挺身而出多貢獻局數，對教練團而言調度也較容易。
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