《大馬羽球頂超賽》小小白強碰球后 上演台灣內戰

白馭珀傷後復出，今將對上球后戴資穎。（記者卓佳萍攝）

〔特派記者卓佳萍／古晉報導〕台灣女將白馭珀去年9月因右手肘手術，休兵近半年，選擇在大馬頂超賽復出，昨面對會外賽晉級的地主小將林吟芳，以16：21、21：16、21：16逆轉勝，今天將和戴資穎進行「台灣內戰」，她表示：「很期待與當今球后交手，想知道兩人的差距在哪。」

首輪3局拍落地主林吟芳

白馭珀因休兵半年，世界排名滑落到39，她透露，上個月復健課表開始加入對練內容，教練則建議她出來比賽，透過比賽檢驗自己，除了馬來西亞，下週新加坡超級賽也不會缺席，下個月初全大運則報名團體賽，是否出賽要看當時狀況。

同樣在大馬復出的男雙搭檔李勝木／蔡佳欣，兩人繼去年里約奧運後再度合拍，但昨僅抵抗27分鐘，以15：21、14：21不敵中國張楠／劉成，我國5組男雙只有盧敬堯／楊博涵、呂佳彬／廖冠皓晉次輪，世界排名第10的李洋／李哲輝與世界排名13的王齊麟／陳宏麟都中箭落馬。