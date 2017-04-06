《大馬羽球頂超賽》頂超移師貓城 門票秒殺
2017/04/06 06:00
古晉是馬來語「貓」的意思，故有貓城別稱。（記者卓佳萍攝）
〔特派記者卓佳萍／馬來西亞古晉報導〕馬來西亞「貓城」古晉，首度承辦頂級超級賽，迎來世界各國好手與球迷，門票熱賣，當地媒體報導，這是砂勞越省古晉地區歷年來舉辦最高規格的羽壇盛事，目前一票難求。
首日賽程採免費進場，吸引滿座4500人進場看球，16強賽後得憑門票進場，提前開賣瞬間秒殺，但主辦單位仍保留少數門票，開放現場排隊購買，票價最便宜約20馬來令吉（約146台幣），決賽當天則是60馬來令吉（約438台幣）。
世界球王、大馬拿督李宗偉表示，很多球迷到他臉書留言詢問門票，「但真的很抱歉，幾乎沒有票了」。
另一方面，李宗偉也很興奮：「開心看到砂勞越省民眾對羽球的熱情，不少世界好手都到齊，相信會是很棒的賽事。」
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