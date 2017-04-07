踢館踢爆綠衫軍 騎士東部獨霸

詹姆斯（美聯社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕騎士昨背靠背在客場力挑戰績相同的塞爾提克，在詹姆斯36分、10籃板帶領下，最終以114：91拿下4連勝，將勝差拉大至1場，再度坐穩東部龍頭位子。

雙方賽前的戰績都是50勝27敗，但騎士本季先前背靠背出賽只有1勝9敗，這回碰上塞爾提克的王座之爭，總教練泰倫魯早就嗆聲要精銳盡出，因為贏球後，騎士能把對戰優勢拉大為3勝1敗，不必擔心之後勝負相同時，還得比較對東部球隊的戰績。

三巨頭得分上雙

贏23分寫紀錄

騎士此役動用13人輪替，包括三巨頭詹姆斯、洛夫、厄文在內的先發5人得分都達雙位數，不僅寫下隊史在波士頓的最大勝分差23分，也讓獨拿26分的塞爾提克主控 I.湯瑪斯無奈的說：「我們今晚一事無成。」

被問到騎士是否已進入季後賽模式？詹姆斯幽默回應說：「只有時間能有答案，但我們今夜打出騎士籃球，未來還有4場比賽，到時候就可以知道，我們會用怎樣的方式結束例行賽。」