陳偉殷明日先發戰大都會，盼終結前5年開季首場無勝投紀錄。（資料照，美聯社）

明早對決大都會惠勒

〔記者郭羿婕／綜合報導〕距個人美、日職棒生涯百勝只差13勝，馬林魚左投陳偉殷本季首戰明早7時登場，在紐約客場對大都會搶首勝、拚生涯首安，也盼能終結前5年開季首場比賽無緣勝投的紀錄。

期許穩定先發至少30場

陳偉殷2012年旅美以來，扣除受傷的去年和2013年，單季都能穩定先發至少30場，這也是他今年的期許。殷仔接受Vamos Sports翊起運動訪問時表示：「想要先發30到33場，因為這樣代表一整年的輪值。」大都會則是惠勒傷後復出登板，也是他繼2014年9月後的首戰。

美日職百勝 只差13場

陳偉殷過去在日職中日龍進帳36勝，大聯盟已達51勝，共累積87勝，本季很有機會爭取美日通算百勝。他也說，今年最少想要拿到13勝，完成生涯一大里程碑，也希望能將熱身賽敲安打的感覺帶進季賽。

在陳偉殷前5季首場先發中，個人成績是0勝1敗、防禦率5.47，球隊僅贏1場；今年蓄勢待發，他不諱言每年第1戰難免緊張，但也表示：「準備大致差不多了，今年春訓準備時間比較長，調整感覺還不錯。」

殷仔與5大日、韓強投同時健康開季，首週相繼先發，為近年難得盛況。只是，已出賽的田中將大、達比修有、岩隈久志、前田健太勝投還沒開張，柳賢振搶在殷仔先發前，明晨4時於客場出戰洛磯，有機會力拚大聯盟亞洲投手本季首勝。

柳賢振近2季飽受肩傷、肘傷所苦，只在大聯盟出賽1場，前次勝投已是台灣時間2014年9月1日，今年重返道奇輪值。