基特可能變殷仔新老闆

前洋基隊長基特有意購買馬林魚球隊。（資料照，今日美國）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕陳偉殷2012年4月旅美初登板，首打席就挨陽春砲，當年開轟「歡迎」他到大聯盟的前洋基隊長基特，未來可能成為他的新老闆。

擁有球隊是基特的夢想，2014年季後退休一直在觀望，日前已接洽求售中的馬林魚。美媒指出，馬林魚現有3位潛在買家，基特團隊是其一，已由代表出面商談。

基特6月將滿43歲，生涯入選明星賽14次、拿過5座世界大賽冠軍，在大聯盟20季進帳至少2.65億美元（約81.36億台幣），還不包含各種代言及其他收入的上億美元。

基特定居佛州，有意入主同在佛州的馬林魚，洋基球員毫不意外，因他想經營球團的事，老隊友們早已聽說多年，還曾聽他親口講。

洋基開季首個系列賽作客光芒，外野手賈納昨於純品康納球場受訪，這裡離基特豪宅並不遠。他說，不管基特決定任何事，都希望他非常成功，「他很聰明，也很懂棒球，能參與比賽另個層面對他是很棒的事。」