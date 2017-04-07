大谷改扛第2棒 監督變招

大谷翔平昨對羅德罕見以第2棒、DH之姿登場。（見圖，取自網路）

〔記者羅志朋／綜合報導〕日本火腿「投打二刀流」大谷翔平，昨對羅德罕見以第2棒、DH之姿登場，單場3支1，最終火腿1：5不敵羅德。

今年開季大谷暫時只能打不能投，前5戰都扛3棒、DH，昨火腿監督栗山英樹把大谷擺在2棒，栗山解釋，傳統2棒以助攻角色為主，但在攻擊型打線當中，第2棒的打擊是不可或缺的，所以想做這樣的嘗試改變。

大谷前3打席無功而返，被三振和保送各1次，7局上敲出二壘安打，單場3支1。火腿投手斎藤佑樹在陽岱鋼離隊後，重新穿回熟悉的1號球衣，盼重拾昔日身手，昨斎藤先發5局被敲6安、失3分，承擔敗投。

大谷因腳傷仍無法在正式比賽投球，不過3日他已進牛棚練投，最快球速158公里，傷勢似乎無大礙，不過教練團保險起見，目前並未明確表示他何時能在一軍投球。

巨人對橫濱DeNA之戰，巨人4棒老將阿部慎之助轟出2分砲，目前以4轟獨居央聯榜首，橫濱7局下靠梶谷隆幸適時敲出2打點安打，最終就以4：2贏球，巨人終止開季5連勝。