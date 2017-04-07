楊家維代打 再見3分砲

楊家維和撿到他首轟球的球迷握手，並送他簽名球棒當回禮。 （記者倪婉君攝）

前言︰朱俊祥、楊家維兩個因傷病差點被遺忘的高中加盟球員，長達兩年的不如意生涯曾讓他們差點想放棄，最後堅持熬過來，昨天巧合地都為球隊立下汗馬功勞，雙雙摘下單場ＭＶＰ。而富邦和中信眼看即將止敗，卻因比賽後段一時大意遭逆轉，繼續陷入連敗深淵。球場瞬息萬變，只要堅持就有機會，兩場比賽結果完美詮釋棒球的迷人之處。（記者黃照敦）

隊友為楊家維獻上愛的冰水。 （記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕兩個大男孩的玩笑話，加上「蔗總」黃甘霖的神機妙算，促成統一獅隊最不可思議的勝利夜晚：廿一歲的楊家維在九局下轟出代打再見轟，是他的生涯首轟，也是從腎病重生後的驚人一擊。

腎病重生後驚人一擊 富邦吞7連敗

九局下兩出局兩人在壘，獅隊仍以三比四落後富邦悍將，此時換上楊家維，結果在一好兩壞球數下，他從黃勝雄手中轟出三分砲，一棒擊出六比四的勝利，助獅隊拿下五連勝，也讓富邦苦吞七連敗。

楊家維賽後先透露一段對話，「我賽前就跟江辰晏（昨役先發投手）說，如果你這場投得好，就會贏球。」結果江辰晏投四局被敲四支安打，另送出五次保送失兩分退場，他就告訴楊家維：「那換你打再見全壘打好了！」

沒想到兩個大男孩的玩笑話成真，隊友也替他開心尖叫，因為所有人都知道這有多得來不易。楊家維在二○一四年季中選秀加盟，不料隔年第一個春訓就檢查出腎臟病症候群，也因服藥關係，體重一度從七十八公斤胖到一○一公斤，更讓他整整兩年的職棒生涯呈現空白。

蔗總神機妙算︰他準備很久了

「生病時曾想放棄，還好有家人和女友的鼓勵。」楊家維從最多必須每日服十二顆藥，到現在減量至每週一顆類固醇，體重也降至八十五公斤，更重要的是，他的努力有了回報，昨代打前，他就在旁邊觀察黃勝雄。

蔗總也是這個奇蹟劇本的「編劇」之一，「我早就算好，如果對方換左手的上來，我就要換楊家維上去。」在蔗總心中，楊家維的心臟大顆，又不會想太多，「我想他自己也準備很久了！」