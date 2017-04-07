洪總挑戰判決 成就猿滿7連勝

朱俊祥昨不負眾望，拿下單場MVP，與Lamigirls跳舞慶祝。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕Lamigo桃猿在第八局挑戰判決成功而翻轉戰局，單局連得三分，以四比三逆轉擊敗中信兄弟，猿隊贏得七連勝，兄弟慘遭五連敗。

猿隊總教練洪一中。（記者陳志曲攝）

第八局猿隊王柏融擊出游擊滾地球，兄弟游擊手王勝偉傳一壘，一壘審尤志欽判王柏融出局，猿隊總教練洪一中衝入場中提出挑戰，成功扭轉判決，林泓育緊接著打出二壘滾地球，原本有可能形成雙殺，兄弟二壘手林智勝讓球漏到身後，撿球傳三壘又發生暴傳，送給猿隊一分。

兄弟的厄運還沒有結束，陳俊秀擊出二壘打攻下追平分，並盜上三壘，兄弟挑戰判決失敗，這個盜壘也成為勝敗關鍵，讓林承飛的高飛球形成犧牲打，陳俊秀跑回超前分。

洪一中表示，王柏融那個判決，第一時間從休息室看就是安全上壘，當然要挑戰，挑戰成功後球隊士氣大振。對於七連勝，洪一中則表示，球隊總會有高低起伏，趁著現在狀況、士氣好，要多贏一些當老本。

猿隊逆轉勝，讓中繼一．二局的朱俊祥拿下二○一四年八月二日以來的首勝，並獲選單場ＭＶＰ，朱俊祥連續解決五名打者，包括四次三振。

受傷空白近2年 ＭＶＰ朱俊祥好想哭

朱俊祥在二○一三年高中生選秀獲得猿隊第二指名，一四年就成為主力中繼，但季後乘坐友人機車發生車禍，導致右小腿骨折，一五年完全沒有投球，去年春訓中腳扭傷，之後又陸續發生手肘和腰部受傷，八月才回到一軍，昨天在獲頒ＭＶＰ時，想到將近兩年的空白，朱俊祥一度哽咽。

朱俊祥表示，兩年的復健期真的很辛苦，感謝家人和隊上學長的支持，而今年（林）英傑前輩來到猿隊，跟他請教了很多東西，對自己幫助很大。

洪一中表示，兩個年輕投手表現都非常棒，除了朱俊祥，本季初先發的林樺慶投生涯最多六．一局，超過教練團設定的局數，雖然被陳家駒和張志豪擊出陽春全壘打，整體內容仍然很夠水準，下週將繼續先發。中信肯恩先發七．一局被敲八安，送出五次三振，失四分但僅一分責失。