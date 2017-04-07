球評潘忠韋︰郭泓志絕對有能力回中職

球評潘忠韋。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕年初和教士簽下小聯盟合約的郭泓志，日前自請離隊，是否重返中職受到關注。曾在美國現場看過他比賽的球評潘忠韋表示，郭泓志的能力絕對足以回中職投球，但動過七次手術的手臂要保持穩定的狀況可能很不容易。

郭泓志春訓期間兩度被叫上大聯盟支援熱身賽，共投三局無失分，投出三次三振，但四月一日以還不足以幫助球隊為由自請離隊。

潘忠韋表示，郭泓志在小聯盟比賽球速投到九十三英里（約一四九．六公里），變化球更讓圍觀的小聯盟球員不禁大叫「哇！」不但會突然變慢，且角度相當犀利。

潘忠韋表示，雖然郭泓志的球仍很有威力，但有時候一覺醒來，前一天的好感覺完全不知道跑哪裡去了，因為膝蓋和腰部都受過傷，了解受傷後要保持狀況不容易，這可能就是他認為不足以幫助球隊的原因。

潘忠韋表示，郭泓志在小聯盟球員心目中是個傳奇人物，當他要登板時，春訓基地其他幾座球場的球員全都跑過來看，希望他的手臂狀況會更好，可以再看到他回到球場，再一次寫下傳奇。