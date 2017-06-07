岱桑成功催化 巨人打線醒了

巨人打線表現

〔記者倪婉君／綜合報導〕過去10連敗期間，巨人一共只得22分，擔任1棒打者累計只貢獻2打點。在陽岱鋼昨歸隊擔任開路先鋒後，確實為球隊貧打帶來改變，只是4月曾連投3場完封勝的王牌菅野智之未做到賽前「不失分」的承諾，仍未能扭轉巨人連敗命運。

陽岱鋼3局上敲出披上巨人2號戰袍的第1安，站上一壘時笑得非常開心。（取自日本雅虎）

在陽岱鋼歸隊之前，包括「巨人先生」長嶋茂雄在內，都期待他能發揮催化劑的功能，燃起巨人的攻擊火力。畢竟巨人自5月25日以來的10連敗中，不但有4場1分差飲恨，還有2場遭完封，平均單場得分僅2.2分。

巨人王牌菅野智之無法替球隊止敗。（取自日本雅虎）

日媒在昨賽前就整理出這10敗當中，巨人1到9棒累計的打擊表現，其中1、2、3、8、9棒的打擊率都不到2成，3到6棒中心棒次累計只貢獻12分打點，5棒的累計打點更是0分。

若以陽岱鋼昨擔任的1棒來看，10連敗期間的打擊率僅1成71，也只貢獻2分打點，等於陽岱鋼昨天1人的打點數，就是過去10場開路先鋒的總和。巨人昨敲出13支安打得5分，則已展現跟連敗期間不一樣的火力。

只是身為王牌的菅野智之，賽前放話以不失分為目標，還表示「絕對不能輸」，但他6局被敲9安失5分，也無法替球隊止敗。