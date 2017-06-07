613岱鋼日 兩個願望一次滿足

陽岱鋼13日有機會在主場達成生涯千場出賽。 （取自日本雅虎）

日職千場出賽達陣

〔記者倪婉君／綜合報導〕在巨人的第1場比賽，陽岱鋼就有了好的開始，這也是他日職生涯的第994場比賽，千場出賽正式亮起「M6」；若順利出賽，他剛好在13日主場「岱鋼日」達成里程碑。

在火腿11年，陽岱鋼在一軍累積993場出賽，昨天是他首度披上巨人2號戰袍在一軍亮相，雖只是他在巨人的第1步，卻也是通往千場出賽的一大步。

東京巨蛋主場初戰

巧合的是，陽岱鋼若能場場出賽，他的千場出賽將在13日達成。那一場比賽不但是陽岱鋼首次在東京巨蛋主場登場，更是球團替他規劃的「岱鋼日」，勢必會吸引大批台灣球迷相挺，也將共同見證這項別具意義的里程碑。

儘管球季已過3分之1，但陽岱鋼含昨役，仍有90場例行賽可打，他也有望完成千安（還差57支）、百轟（還差19轟）里程碑。連同昨役2打點，陽岱鋼距離生涯400分打點只差13分，500得分也只差24分，都是他在巨人可望逐一達成的目標。