KD完勝巴恩斯 勇士全面升級

杜蘭特vs.巴恩斯比較表

〔記者林岳甫／綜合報導〕勇士杜蘭特在總冠軍戰前兩戰打得意氣風發，是球隊取得一面倒勝利的關鍵人物，灣區大軍最終若取得近3年的第2座總冠軍，他也可望榮膺總決賽最有價值球員。

杜蘭特是今年總冠軍戰MVP的熱門人選。（資料照）

兩戰71分高效能

去年總冠軍戰，勇士先發小前鋒巴恩斯（左）防守與得分效益差強人意。（資料照）

去年勇士挾著例行賽破紀錄的73勝，準備挑戰二連霸，但「浪花兄弟」柯瑞與K.湯普森在總冠軍戰的表現不如例行賽亮眼，而當時先發小前鋒巴恩斯（Harrison Barnes）也完全使不上力，甚至在關鍵第六戰得分還掛蛋，勇士最終也痛失衛冕機會。

帶著強大進攻火力前來加盟的杜蘭特，雖也連帶讓K.湯普森狀況變得不穩定，甚至是場均得分出現下滑狀況，但杜蘭特的得分能力確實高出巴恩斯一大截，在總冠軍賽兩戰已拿到71分，超越巴恩斯去年7場所累積的65分。

預約總冠軍戰MVP

杜蘭特的優異得分能力，不僅能彌補K.湯普森火力空缺，還能有效減輕柯瑞的進攻重擔，更證明他的存在能讓隊友在場上各司其職，發揮出最佳效益，因此各方賭盤幾乎看好杜蘭特能成為今年的總冠軍戰MVP。

另外，勇士過去面對具備全面身手的騎士詹姆斯總是十分頭疼，但杜蘭特前兩戰的得分數據不僅都勝過詹姆斯，甚至還在詹皇面前拿了23分，反而讓騎士吃盡苦頭，美媒普遍認為，騎士若想擊敗勇士，除了要先做好防守外，也得想辦法降低杜蘭特的威脅性才行。