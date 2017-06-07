押騎士4連敗 機率竄上39%

外界普遍看衰騎士，無法複製去年經驗，在爭霸第三戰觸底反彈。 （資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕騎士上季在總冠軍戰前兩戰合計慘輸勇士48分，本季則是共輸41分，但他們去年在第三戰谷底反彈，以30分之差轟倒勇士，不過，今年外界徹底看衰衛冕軍，ESPN甚至將勇士直落四橫掃的機率提高至39％。

騎士上季總冠軍戰前兩場輸分，創史上輸最多分的難堪紀錄，返回主場又少了腦震盪的洛夫，所幸詹姆斯在第三戰狂攻32分、厄文30分，加上J.R.史密斯挹注20分，才免於陷入三連敗深淵。

昨美媒替騎士找辦法，點出T.湯普森是止血關鍵，因他上季在總冠軍戰7場，共抓27顆進攻籃板，他上季在第三戰繳出14分、13籃板，包括7個進攻籃板，但他今年面對勇士麥基、帕丘利亞與D.魏斯特等人顯然沒轍，前兩戰場均僅4分、4籃板，他得設法在主場適時振作，騎士才有機會與勇士繼續較高低。

騎士前兩戰內線、外線輪流失常，整體表現低迷，昨ESPN再度更新球隊戰力指數（BPI），將勇士奪冠機率升至98％，而冠軍系列戰開打前，勇士原本直落四機率為27％也升至39％，衛冕軍明早9點得背水一戰，避免「雙士大戰」三部曲提前落幕。