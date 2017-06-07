騎士連敗取暖 休息室開呼麻趴?

騎士惹上休息室呼麻疑雲。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕ESPN記者懷斯昨在推特上爆料，前天第2戰結束後，他在騎士休息室聞到濃濃大麻味，此負面消息對於衛冕之路走得十分艱辛的騎士而言，無疑是雪上加霜。

在美國抽大麻是合法或是不合法，因懷斯的爆料引發外界各式論戰。畢竟勇士主場位於加州，去年修法通過大麻可用於醫療方面，在2018年當地政府也將開始受理申請大麻種植與販售執照，不過，NBA至今尚未允許使用大麻，甚至將大麻列為禁藥。

懷斯見爆料引起軒然大波，跳出來強調，他無法斷定是否是球員的行為，畢竟休息室出入人員眾多。

最慘的還是騎士，即便不會因爆料而受到聯盟調查，但他們在客場二連戰已經輸得灰頭土臉，如今又意外惹上「麻」煩，衛冕軍甚至還被懷斯調侃一番，「在0：2落後的情況下，也許抽大麻跟舒緩痛苦有關係。」