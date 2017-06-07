「跆」將太有禮 推踢新變革吃虧

國手莊佳佳（右）打法太「客氣」，里約奧運更被南韓選手小動作擊潰。（資料照）

〔記者廖聿偉／台北報導〕世界跆拳道聯合會（WTF）為了增加跆拳競技的可看度和提升公平性，今年啟用新規則，其中重要變革包括中端攻擊從1分增加為2分，上端迴旋踢為4分，另外放寬「推踢」的限制。

中端攻擊分數增加，能保障身材較矮小的選手，台灣隊教練李佳融認為，以往踢到頭部就得3分，對於身材高大選手較有利，但現在矮個子選手只要夠靈活，兩個有效的中端攻擊，也能扭轉劣勢。

「推踢」的變革是李佳融較擔心的部分，新規則明定，「雙方選手在近身攻擊時，允許『推』以取得攻擊距離，但必須立刻接續攻擊動作。」李佳融說，台灣選手比賽太有「禮貌」，所以跟南韓對抗很容易吃虧。

新的變革還包括警告從兩次扣1分，改為一次就扣1分；得分差距12分判定獲勝增加為20分，另外，擊中臉部時電子頭盔未計分，副審不再舉手給分，教練亦不可提出申訴，李佳融認為，這項規則不太恰當，若頭盔都被踢歪未被感應，卻不能申訴，這明顯有很大的問題。