法網》喬帥4強鬥牛 先過提姆這關

納達爾（資料照，美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕法網男單八強賽程昨因雨延後，第二種子喬柯維奇預計遭遇奧地利選手提姆，兩人上個月曾在羅馬網賽交手，當時提姆拍下紅土之王納達爾，氣勢正旺，但遇到喬帥完全沒轍，全場只拿下一局，喬帥賽後自稱是年度代表作，兩人再度於紅土戰場狹路相逢。

喬柯維奇（資料照，美聯社）

喬柯維奇因更換教練團隊，本屆一舉一動都被放大檢視，第三輪面對非種子選手，歷經五盤大戰才勝出，對手提姆則是未失一盤拿下八強門票，儘管官網球評看好喬帥晉級，球評指出，雙方都不會贏得太輕鬆。

納達爾則將在八強戰面對世界排名21的同胞布斯塔，上演西班牙內戰，過去三度碰頭，納達爾帶走三連勝，包含兩次紅土直落二贏球，所以球評預估，納達爾挺進法網四強機率高。

瓦林卡打「虎」 粉碎地主男單希望

瑞士「睡褲男」瓦林卡昨天在法網男單16強戰，以7：5、7：6（7）、6：2，拍下法國「跳跳虎」蒙菲爾斯，粉碎地主希望，追隨第一、二種子穆雷與喬柯維奇腳步，駛進八強之列。

瓦林卡與蒙菲爾斯私交不錯，這位32歲瑞士老將第十次在法網遭遇地主選手，他帶走九勝，本屆以一盤未失之姿挺進八強。

前兩盤比數很糾結，瓦林卡表示，原本就預計是場硬仗，不僅現場天氣因素，加上他們對彼此很了解，也是一場心理戰，「我開心自己熬過來了！」蒙菲爾斯則對自己感到失望，自認沒有把握好機會，「瓦林卡在關鍵時刻有所發揮，確實打得比我好。」

瓦林卡是2015年賽會男單冠軍，他自認近況漸入佳境，他表示，近期找回信心，透過法網每一場比賽，不曾閃過放棄的念頭，正因如此，他不斷迎接挑戰，翻轉比賽結果。

八強戰將面對克羅埃西亞重砲手希利奇，瓦林卡表示，他已經做好心理準備，對方狀況很好，發球依舊很有水準，他必須更專注在接發球上。