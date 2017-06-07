雨神攪局 法網女單8強難產

丹麥甜心沃茲妮雅琪法網女單八強戰首盤先馳得點。（歐新社）

地主希望暫落後

〔記者卓佳萍／綜合報導〕法國網球公開賽昨準時開打，但天氣驟變，一下颳強風、瞬間烏雲密布，雨神再度來訪，兩場女單八強賽事都被迫暫時中斷，強風吹起地上塵土，法國地主米拉丹諾維琪眼睛一度進沙，她點了眼藥水才再度回到球場，她暫以4：6、1：1落後。

面對30種子、瑞士芭辛絲姬，米拉丹諾維琪打得並不順手，首局就遭破發，儘管追成4：4平手，關鍵時刻又搞砸發球局，讓對手率先拿下首盤，隨著兩人頭上烏雲逐漸逼近，次盤進行到第三局時，無情大雨來襲，主審當下宣布比賽暫停。

沃妹首盤先馳得點

另一場女單八強戰丹麥甜心沃茲妮雅琪，面對非種子拉脫維亞奧斯塔朋科，首盤以5：0開局，但對手連下四局反擊，沃妹及時回穩，以6：4先馳得點，次盤奧斯塔朋科在第五局二度破發成功，來到以5：2領先時，比賽則因雨暫停。