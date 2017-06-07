小潘資格賽第8 打進美國公開賽

台灣高球好手潘政琮生涯第四度打進美國公開賽。（資料照，美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕台灣高球好手潘政琮於美國公開賽資格賽打出佳績，前兩輪分別繳出65和70桿，最終以總成績低於標準9桿的135桿，並列第8，生涯第四度打進美國公開賽。

潘政琮維持近期好手感，資格賽兩輪總計抓下10鳥，還獵下1老鷹，在122取14的窄門中脫穎而出，拿下第117屆美國公開賽門票，此賽事將於台灣時間6月15日至18日開打。

2013年小潘以業餘身分參賽，打出生涯在美國公開賽最佳成績，成為台灣首位晉級四大賽後兩輪的選手，最終以並列45名作收；2015年潘政琮再度打進美國公開賽，同時也是轉入職業的處女秀，但成績並不理想，繳出並列第64名的成績單。

本季潘政琮捲土重來，雖然才剛結束連5場賽事遭淘汰的低潮，但經過多年征戰洗禮，小潘球風更成熟、穩健，他期盼能將個人四大賽的成績再向上提升。