曾陶鎔求「變」 首支滿貫砲屠獅

曾陶鎔5局下敲出生涯首發滿貫砲，中信兄弟大比分擊敗統一獅。 （記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕因雨影響，中職上週整週僅進行一場比賽，本週首場比賽，中信兄弟就以大比分擊敗統一獅，包括曾陶鎔5局下生涯首發滿貫砲在內，全場擊出15支安打，終場14：5獲勝。兄弟戰績仍落後領先的桃猿6場。

兄弟主將林智勝有機會本週復出。（記者黃志源攝）

刻意設定變化球攻擊

曾陶鎔開轟前被觸身球擊中手，但不影響揮棒，5局下擊出滿貫砲、本季第12轟，單場進帳5分打點，他說：「因為對方一定知道我打不好變化球，所以刻意設定變化球打，剛好也把握住對方變速球失投。」

8局下曾陶鎔再敲安，右外野方向深遠二壘安打差點形成單場第二轟。曾陶鎔說，那次打擊同樣也掌握變化球，自己一直都知道變化球打不好，慢慢從比賽中改進，但現階段還有選球等許多細節要加強。

上週賽程因雨打亂，也連帶影響球員調整，統一獅隊布魯斯休息超過半個月才登板，投4.2局失4分，中信兄弟伍鐸則是相隔9天上場，但他幾乎不受影響，7局送出8次三振，僅失2分非自責分。伍鐸說，這段期間盡可能調整，把握機會多投牛棚維持手感。

兄弟8局下單局狂得7分，其中包括周思齊生涯第99轟出爐。周思齊說，當下得點圈有人，目標是送回壘上跑者，當時那顆低球其實不好打。周思齊還說，99轟球撿了回來，他的基金會有「百轟募百萬」義賣活動，希望球迷共襄盛舉，只是屆時百轟球若撿回來，可能就自己收藏留作紀念。

林智勝本週有望復出

中信兄弟主將林智勝昨在屏東二軍復健賽單場雙安，還有盜壘成功。中信兄弟總教練史耐德說，林智勝看起來應該有機會本週復出，但他不希望林智勝像張志豪太早開始比賽，近期舊傷又復發，球隊仍會耐心確認，但本週林智勝有機會回歸一軍。