史普曼回馬槍 蔗總在意這一點

獅隊總教練黃甘霖不認同史普曼指控，教練團不和球員溝通的說法。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕由於上半季打擊成績不佳，統一獅隊日前和60歲的外籍打擊教練史普曼解約，但接受「CPBL English」網站專訪中，史普曼卻重批獅隊教練團是他看過「最沒棒球知識的」團隊，教練團不和球員溝通、不做紀錄，甚至還指出有教練比賽中使用手機，引起軒然大波。

領隊︰教練比賽沒玩手機

獅隊領隊蘇泰安回應，表示大家都是為了球隊好，只是在這個過程中，雙方的意見不同，這是雙方認知上有落差。但對於史普曼指獅隊教練在比賽期間玩手機，他則說：「絕對沒有。」

獅隊總教練黃甘霖昨在台中督軍也說，對於史普曼在技術層面上的抨擊，他不予置評，唯獨對「溝通」一事，他不認同史普曼說法。黃甘霖說，自他上任起，每次比賽全隊都提早到球場開會，他自己也將溝通擺第一，雖然教練團成員普遍較年輕，但只要有人看到任何問題，開會時都能提出來討論。

黃甘霖說，賽前開會時史普曼也有參加，但有選手反映不習慣史普曼的教法，教練們和他討論卻都溝通無效，如今史普曼反咬獅隊教練團不溝通，黃甘霖直言很悶。

曾找史普曼溝通無效

獅隊本季打擊成績低迷，被三振次數、團隊打擊率都是排名墊底，長打率、上壘率和得分則是倒數第二名，幾乎各項打擊數據都在聯盟後段班，但即使被三振比率高，史普曼要求球員「等到兩好球再攻擊」的方針，多數球員都透露無所適從。

黃甘霖說，現階段他不宜再多回應，他認為目標是把球隊成績帶起來，而非再對史普曼的說法多做評論。至於教練比賽中使用手機一事，黃甘霖則保證絕不可能。