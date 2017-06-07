大王今4成保衛戰 富邦麥力戈沒力

富邦悍將新洋投麥力戈昨在二軍登板，先發5局失5分，吞下本季首敗。（記者黃志源攝）

〔記者吳清正／台北報導〕Lamigo桃猿今天在桃園主場迎戰富邦悍將，近來陷入小低潮的王柏融將進行4成打擊率保衛戰。由於猿隊上週賽程全部因雨延賽，王柏融已經9天沒有比賽，可以轉換心情重新出發，還是打擊手感更加受到影響，值得觀察。

王柏融將進行4成打擊率保衛戰。（資料照）

猿隊最近對中信兄弟的3連戰，中信針對王柏融進行守備移防佈陣，王柏融12打數只擊出2支安打，打擊率下降到4成整。王柏融5月14日對統一獅擊出5支安打，打擊率來到本季最高的4成31，但之後的8場比賽只有5月20日對富邦打出複數安打的3安，這8場比賽合計33打數9安打，期間打擊率2成72。

今天富邦由神盾先發，王柏融本季對神盾打擊率3成33，雖然低於球季打擊率，但12打數擊出2支全壘打。桃猿則是7勝1敗的史博威先發。

富邦悍將新洋投麥力戈昨天第二次在二軍登板，對中信兄弟二軍先發5局，被擊出9支安打失5分，吞下本季首敗，防禦率高達8.10。富邦一軍目前有3名洋投羅力、力猛和神盾，麥力戈能否取代表現回穩的力猛和神盾，還有待球團抉擇。