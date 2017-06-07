獅球員︰史普曼老派 較堅持己見

陳傑憲坦言史普曼教法相較起來比較制式化。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕獅隊解約外籍打擊教練史普曼，意外掀起風波，史普曼在專訪中曾提及要求球員「等到兩好球後出擊」的模式，許多球員無所適從。專訪文中，史普曼最讚譽有加的陳傑憲說，或許自己是史普曼喜歡的型，但並非所有打者都是他這類型。

陳傑憲開季時擔任球隊開路先鋒，他說首局首打席會多看幾個球種，兩好球後棒子也算黏，其他時候就視場上狀況進攻。陳傑憲說，每個教練一定都是希望球員好，但或許也要顧及每個球員的狀況、因材施教，和去年的柏安力相比，陳傑憲坦言史普曼相較起來確實比較制式化。

有不具名球員表示，史普曼觀念跟教學基本上都還算是老派，且教學方式籠統，在球隊被三振比率居高不下的情況下，史普曼仍要球員多等球才進攻，一些本土教練和他溝通也未果，「開季之初他的策略確實奏效，但之後其他隊開始針對我們，但史普曼沒有任何要改變的意思」。

史普曼要球員「等到兩好球後出擊」，一般來說，是希望球員不急著出棒，可等到自己喜歡的球路再重擊，或可等到保送，並增加投手用球量。不過，對方投手也可能發現打者等球習性，改先搶好球策略，讓打者處於好壞球數劣勢。