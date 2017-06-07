洋教練放砲有前例 保羅差點對簿公堂

前Lamigo桃猿打擊教練保羅（右） 曾在個人臉書上嚴詞抨擊猿隊，雙方差點走上法律程序。（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕中職球隊歷年來引進的外籍教練，類似前統一獅打擊教練史普曼在離職後表達嚴重不滿的例子並不多，最有名的是前Lamigo桃猿打擊教練保羅，雙方還差點走上法律程序。

保羅於1999年加盟台灣大聯盟太陽隊，當時登錄名字為柏克，隨後轉戰日職和韓職，2012年被猿隊延攬為打擊教練，但季中被降到二軍，當年12月保羅在個人臉書上嚴詞抨擊猿隊，並指遭到球團人員威脅。

保羅在臉書上表示，桃猿隊不但片面終止合約，而且拒絕支付9到12月的薪水和相關開銷，球團人員還威脅要把他遣送出境，不排除採取法律途徑追討薪資。

猿隊則表示，保羅的要求都是合約之外的，包括支付合約未提及的金額，球團不答應，才會在網路上散布不實訊息，考慮提出妨礙名譽的告訴。

此事最後在保羅公開道歉後達成和解，保羅在道歉函中表示，之前在網路上發表的言論是個人與球團之間的誤解所致，對個人言論對球團造成傷害，致上最深的歉意。