格林看淡16-0 冠軍才是真的

D.格林（資料照，法新社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕季後賽保持不敗之身的勇士，已拿下破天荒的14連勝，前鋒D.格林表示，能持續寫聯盟紀錄當然很榮幸，但頂尖對決中，什麼都是假的，總冠軍到手才是真的。

ESPN指出，勇士目前季後賽14連勝的戰績，不只於NBA獨樹一幟，北美4大職業運動中也僅有NHL的匹茲堡企鵝隊，曾在1992-1993年間達成這項壯舉。

「我們上季就是繞著單季73勝的榮耀，然後在錯誤的事情上，犯著沒必要的擔心。」有了去年總冠軍賽在3比1狀況下遭逆轉的慘痛經驗，格林表示，今年勇士若在季後賽全勝封王，當然會是值得一書的成就，但他不會用16勝0敗的紀錄來說嘴，重點是大家齊心協力拿下總冠軍。

從例行賽算起，勇士過去30戰拿下29勝，他們也是自1996-1997年的公牛後，第1支連2年在總冠軍賽打出2：0領先的超級強隊，有媒體認為，如果他們完成16戰全勝封王，或許戰力超過當年喬丹領軍的公牛。

但格林再次強調：「我不覺得這個紀錄能結束爭論，畢竟是兩個不同世代、不同球隊。所有人都想寫歷史，我只想用4連勝封王，冠軍才是歷史的一部份，那也是我們唯一要去達成的歷史。」