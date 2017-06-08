陳冠宇4度叩關2勝 殘念

陳冠宇（取自網路）

陳冠宇表現

打線不振 羅德4連敗

〔記者林宥辰／綜合報導〕羅德陳冠宇昨交流賽迎戰中日龍，投5.2局僅失2分，但打線突破不了中日左投大野雄大，終場2：4吞下4連敗，陳冠宇無關勝敗，挑戰本季第2勝再次失利。

陳冠宇前5局展現壓制力，3個半局投出三上三下，只在3局上被藤井淳志擊出陽春砲，該半局雖挨轟後投出2次保送，但安然度過。

99球退場 其實還想投

6局上陳冠宇遭京田陽太、大島陽平安打後，洋砲維西耶多擊出內野滾地球，但三壘的京田陽太回本壘，失掉第2分，之後對另名洋砲葛雷諾投出保送，此時用球數已達99球，教練決定將他換下。

陳冠宇表示，臨場狀況比上次好，6局時應該還能投下去，退場時覺得滿可惜的。不過他也說，球隊近況不佳，全隊都不容許任何失分，教練的調度可以理解。

陳冠宇說，3局上被藤井打全壘打那顆球是內角直球，並未失投，該半局他投出保送，教練上來提醒，「被全壘打或遇到危機，更要拿出氣勢，幸虧有暫停緩和，後來安然度過。」

羅德6局下雖奮力追平，但中日老將荒木雅博7局上又擊出安打超前比分，8局上再添保險分，大野雄大拿下自去年8月以來勝投，賽後感動落淚。