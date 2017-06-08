神之子崩壞 神之右手也恐慌

田中將大（法新社）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕面對美聯本季全壘打數量最少的紅襪，洋基田中將大依然挨轟，先發5局被敲3轟、失5分，再度引爆美媒抨擊，ESPN批他是當前最糟糕的先發投手之一。

田中前3季防禦率最高僅3.51，今年表現掙扎，昨只被擊出5安，卻有3發全壘打，先後遭莫爾蘭、H.拉米瑞茲、班尼泰迪狙擊，洋基4：5飲恨，田中至今防禦率高達6.55。

近期一勝難求的田中淪為餵球機，美媒毫不客氣，ESPN直言這位不可靠的王牌太糟糕，沒球威、沒尾勁，無法玩弄任何打者，應先把他調離先發輪值，仔細研究到底哪裡出問題，假如洋基沒動作，愚弄的就是自己。

名人堂球星「神之右手」佩卓馬丁尼茲也說，為田中感到恐慌，看不到他有改善。田中陷入旅美生涯最大挫折，他也清楚自己很不穩定，「我試著修正，有些球投得不錯，但投差的球都是致命失手。」

田中5月初收下5連勝後，近期已苦吞5連敗，反倒是效力遊騎兵的達比修有穩定貢獻，今早8時於跨聯盟比賽出戰大都會，要挑戰大聯盟亞洲投手開季至今最多的6勝。

至於今年首勝尚未開張的水手隊岩隈久志，肩膀發炎傷勢已好轉，預計明天投模擬賽，順利的話，下週將進行復健賽，趕在6月下旬歸隊。