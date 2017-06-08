薛哲三振像喝水 下一戰拚2000K

薛哲（歐新社）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕道奇看慣了克蕭K功，昨卻成為國民王牌薛哲的三振秀配角，薛哲7局掉1分非責失，搶下第7勝，狂飆個人本季單場最多的14K，生涯累積1995次三振，下一戰可望躋身2000K俱樂部。

薛哲7局只挨3安，領軍以2：1在客場踢館，儘管道奇也有麥卡錫7局失2分優質先發，仍吞3連敗。道奇教頭羅伯斯說：「當薛哲有機會對我們，總是盡全力展現最好的自己，今晚就是如此。」

從13K、11K到14K，薛哲連3戰送出雙位數三振，已是本季第6次、生涯第55次單場至少10K；開季至今投84.1局，他已累積114K，持續在國聯獨走，在大聯盟也僅次於紅襪塞爾的119K。麥卡錫對薛哲K功佩服不已：「我們就這樣看著麥克斯（薛哲）發揮本色。」

克蕭上週以生涯1837.2局達成2000K，史上第3快，僅落後「神之右手」馬丁尼茲的1715.1局、蘭迪強森的1734局；薛哲再飆5K也將挺進2000K，且至今才投1780.2局，超越克蕭速度不成問題。

薛哲在大聯盟10季有5年單季超過200K，尤以去年284K為最，今年也有機會首度叩關單季300K。