二軍6場3轟 梁家榮返一軍驗貨

桃猿梁家榮昨重返一軍。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕Lamigo桃猿梁家榮最近在二軍比賽長打火力爆發，昨天重返一軍，梁家榮期待展現在二軍的調整成果，重新站穩一軍。

梁家榮在二軍出賽6場擊出3支全壘打，不但有4成74的高打擊率，長打率更高達1.158。

梁家榮表示，自己速度不快，必須要靠長打取勝，這一次到二軍調整，目標就是「把球打遠」，而之前3年在二軍至少出賽25場，都只擊出1支全壘打，今年打6場就有3轟，顯示調整很有成效。

梁家榮認為，如果練得很多但搞錯方向，可能比不練還糟糕，而從結果來看，這次下二軍的訓練方向是正確的，二軍教練除了給他指導外，也鼓勵他多看、多比較，找出最適合自己的打法，所以也在網路上收集美國的資訊，得到不少啟發。

梁家榮今年首度取得開季先發三壘手地位，球季第1個月打擊率3成51，但之後9場比賽25打數只擊出1支安打，打擊率下滑到2成49，5月9日後被下放二軍調整。

梁家榮表示，因為一開始表現還不錯，覺得有機會站穩一軍，反而患得患失而打得太謹慎，這次回來要放開心情去表現，大不了再回二軍調整。